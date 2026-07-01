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Rando journée, Le Millepattes, Servon

mardi 25 août 2026 · Le Millepattes · Servon

Rando journée, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Le Millepattes
Adresse
15 rue de la Poste - 77170 Servon
Ville
77170 Servon
Département
France métropolitaine

Rando journée Mardi 25 août, 08h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T08:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T08:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:30:00+02:00

Stationnement : Parking de la gare à Mennecy
Distance : 18,2 km – Dénivelé : 177 m
Responsables : Guenièvre 06 82 29 46 77 / Jean, Marc 06 60 36 24 56
ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).
La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3062089-mennecy–jc-30-les-etangs-de-mennecyx-vert-le-petitx-parc-de-villeroy/ »}]
Les Etangs de Mennecy, Vert le Petit, Parc de Villeroy

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