Informations pratiques

Finestret

RANDO ACCOMPAGNEE LE PUIG MARBET ET LES VILLAGES DE LA VALLEE DU LLECH

Finestret Pyrénées-Orientales

Tarif : 22 – 22 – 22

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 08:30:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-08-06

A partir du village de Finestret, partons d’abord sur la crête à l’ascension du Puig Marbet (726m) offrant de très belles vues sur les vallées du Llech et de la Lentilla. Puis suivons le sentier entre feixes (terrasses) et orris (cabanes en pierres sèches) jusqu’aux typiques villages d’Estoher et d’Espira de Conflent plantés au milieu des vergers.

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Finestret 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 33 22 44

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English :

Starting from the village of Finestret, we’ll first head along the ridge to climb Puig Marbet (726 m), which offers stunning views of the Llech and Lentilla valleys. Then, follow the trail between feixes (terraces) and orris (dry-stone huts) to the picturesque villages of Estoher and Espira de Conflent, nestled among the orchards.

L’événement RANDO ACCOMPAGNEE LE PUIG MARBET ET LES VILLAGES DE LA VALLEE DU LLECH Finestret a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO