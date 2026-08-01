Rando Apéro à la Source du Durzon Saint-Jean-du-Bruel
mercredi 5 août 2026 · Saint-Jean-du-Bruel
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Bruel
Rando Apéro à la Source du Durzon
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Participation aux frais
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Randonnée accompagnée avec l’Escapade St-Jeantaise.
Départ de la place de la Borie à St-Jean du Bruel à 17h, covoiturage jusqu’à Nant. Nous suivrons le cours du Durzon par un joli chemin ombragé pendant 45 mn, pour atteindre la source où des rafraîchissements nous attendront. Après ce moment convivial, nous retournerons aux voitures par le même sentier.
Retour à St-Jean vers 20h au plus tard.
Nos randonnées sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment en raison de mauvaises conditions climatiques. Merci de vérifier l’horaire sur notre site ou sur notre page Facebook avant de partir. 2 .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 85 38 82 79 info@escapadesaintjeantaise.onmicrosoft.com
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English :
Guided hike with Escapade St-Jeantaise.
L’événement Rando Apéro à la Source du Durzon Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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