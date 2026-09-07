Rando autour du patrimoine du plateau tirangeois, Parking de l’école, Tiranges

Informations pratiques

Rando autour du patrimoine du plateau tirangeois Dimanche 20 septembre, 08h30, 14h00 Parking de l’école Haute-Loire

Repas et 2 randos = 20€ / 1 rando et 1 repas = 15€ 1 / repas seul = 12€ Rando seule = 5€

Réservation obligatoire du repas 06 21 29 26 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Organisée par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Tirangeois. Rando le matin = 14 kms

Inscriptions 8h30

Départ groupé parking de l’école de Tiranges à 9h

Randonnée l’après-midi 10 kms

Inscriptions 14h

Départ groupé parking de l’école de Tiranges à 14h30

Parking de l’école 4 route de Chalencon 43530 Tiranges Tiranges 43530 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 29 26 20 »}]

Organisée par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Tirangeois. Rando le matin = 14 kms

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Tirangeois