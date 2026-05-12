Rando Caraïbes Mouzeuil-Saint-Martin
Rando Caraïbes Mouzeuil-Saint-Martin dimanche 7 juin 2026.
Mouzeuil-Saint-Martin
Rando Caraïbes
Réserve Biologique Les Huttes Mouzeuil-Saint-Martin Vendée
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Rando Caraïbes
Rando Caraïbes Sur les pas des huttiers.
Rando solidaire au profit des enfants de l’école Kenscoff en Haïti.
8h30-10h accueil et inscription des marcheurs et coureurs à la Réserve biologique des Huttes (Nalliers-Mouzeuil, route de Chaillé les Marais).
2 circuits fléchés
– 11km
– 4km avec animateur
Départ à partir de 9h en bus vers Mouzeuil-Saint-Martin pour la randonnée de 11km.
Promenade en pleine nature au cœur de la réserve des Huttes.
Ravitaillement en musique avant le départ café thé offerts.
Merci d’apporter votre gobelet !
A partir de 12h, apéritif offert.
Restauration sur place.
Organisé par l’association 2 main pour demain.
Renseignements 06 60 91 51 21 ou 02 51 87 79 60.
Tarifs sur inscription
7€
Gratuit pour les de 12ans
Billetterie https://www.billetweb.fr/rando-caraibes-8&multi=u19308&view=calendar&margin=no_margin&ref=u19308&color=635BFF&parent=1&session=?calendar=1&from_multi=1 .
Réserve Biologique Les Huttes Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 87 79 60
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English :
Rando Caraïbes
L’événement Rando Caraïbes Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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