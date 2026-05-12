Mouzeuil-Saint-Martin

Rando Caraïbes

Réserve Biologique Les Huttes Mouzeuil-Saint-Martin Vendée

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Rando Caraïbes

Rando Caraïbes Sur les pas des huttiers.

Rando solidaire au profit des enfants de l’école Kenscoff en Haïti.

8h30-10h accueil et inscription des marcheurs et coureurs à la Réserve biologique des Huttes (Nalliers-Mouzeuil, route de Chaillé les Marais).

2 circuits fléchés

– 11km

– 4km avec animateur

Départ à partir de 9h en bus vers Mouzeuil-Saint-Martin pour la randonnée de 11km.

Promenade en pleine nature au cœur de la réserve des Huttes.

Ravitaillement en musique avant le départ café thé offerts.

Merci d’apporter votre gobelet !

A partir de 12h, apéritif offert.

Restauration sur place.

Organisé par l’association 2 main pour demain.

Renseignements 06 60 91 51 21 ou 02 51 87 79 60.

Tarifs sur inscription

7€

Gratuit pour les de 12ans

Billetterie https://www.billetweb.fr/rando-caraibes-8&multi=u19308&view=calendar&margin=no_margin&ref=u19308&color=635BFF&parent=1&session=?calendar=1&from_multi=1 .

Réserve Biologique Les Huttes Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 87 79 60

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English :

Rando Caraïbes

L’événement Rando Caraïbes Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin