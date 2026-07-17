Rando Challenge, Fort des Ayvelles, Villers-Semeuse

Informations pratiques

Rando Challenge Dimanche 19 juillet, 14h00 Fort des Ayvelles Ardennes

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Au fil d’un parcours d’environ 4 km, relevez le défi en répondant à des questions sur la nature, le sport et sur le site du Fort des Ayvelles.

Deux niveaux sont proposés afin que chacun puisse s’amuser :

Niveau adulte

Niveau junior

Départs libres de 14h à 16h. Comptez entre 1 h 30 et 2 h 00 pour réaliser le parcours, à votre rythme.

✅ Gratuit sur inscription obligatoire avant samedi 18 juilley à 18h, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Alors, laissez-vous tenter par ce moment convivial en pleine nature ! Une belle occasion de partager un après-midi en famille, de découvrir le site du Fort des Ayvelles autrement et de passer un excellent moment.

Fort des Ayvelles rue Louise Michel Villers-Semeuse Villers-Semeuse 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 55 79 91 »}]

Fort des Ayvelles – dimanche 19 juillet

La Maison des Randonnées