Rando Champignons Berville-sur-Mer
dimanche 18 octobre 2026 · Berville-sur-Mer
Informations pratiques
Berville-sur-Mer
Rando Champignons
Forêt du Mont Courel Berville-sur-Mer Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-18 2026-10-24 2026-10-31
Partez à la découverte des champignons avec un guide de l’association CARDERE
En partenariat avec l’association CARDERE Partez à la découverte des champignons avec un guide spécialisé dans la Forêt du Mont Courel.
Vous pourrez reconnaître les différentes sortes de champignons & ils n’auront plus de secrets pour vous! Bonnes chaussures et vêtements adaptés à prévoir.
Sur inscription.
Départ du parking de la Mairie.
Pour le tarif réduit et la gratuité un justificatif en cours de validité ou de moins de 3 mois, avec photographie ou accompagné d’un document d’identité sera demandé. .
Forêt du Mont Courel Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando Champignons
Discover mushrooms with a guide from the CARDERE association
L’événement Rando Champignons Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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