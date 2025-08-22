Informations pratiques

Berville-sur-Mer

Rando Champignons

Forêt du Mont Courel Berville-sur-Mer Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-18 2026-10-24 2026-10-31

Partez à la découverte des champignons avec un guide de l’association CARDERE

En partenariat avec l’association CARDERE Partez à la découverte des champignons avec un guide spécialisé dans la Forêt du Mont Courel.

Vous pourrez reconnaître les différentes sortes de champignons & ils n’auront plus de secrets pour vous! Bonnes chaussures et vêtements adaptés à prévoir.

Sur inscription.

Départ du parking de la Mairie.

Pour le tarif réduit et la gratuité un justificatif en cours de validité ou de moins de 3 mois, avec photographie ou accompagné d’un document d’identité sera demandé. .

Forêt du Mont Courel Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando Champignons

Discover mushrooms with a guide from the CARDERE association

L’événement Rando Champignons Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville