Rando Coup de fourchette à Lauzès Ginouillac
Rando Coup de fourchette à Lauzès Ginouillac vendredi 3 juillet 2026.
Ginouillac
Rando Coup de fourchette à Lauzès
Ginouillac Lot
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Prenez part à la désormais célèbre marche gourmande cette année à Lauzès !
Deux circuits balisés sont proposés, le premier de 10km ou une variante de 6km, suivis d'un apéritif et d'un repas complet.
Prenez part à la désormais célèbre marche gourmande cette année à Lauzès !
Deux circuits balisés sont proposés, le premier de 10km ou une variante de 6km, suivis d'un apéritif et d'un repas complet.
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Ginouillac 46360 Lot Occitanie +33 6 71 25 92 12 animationcaussequercy@gmail.com
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English :
Take part in the now-famous gourmet walk: this year in Lauzès!
Two marked routes are on offer, the first of 10km or a 6km variant, followed by an aperitif and a full meal.
L’événement Rando Coup de fourchette à Lauzès Ginouillac a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Labastide-Murat
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