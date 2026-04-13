Quillan

RANDO CYCLO DES STATIONS VERTES EN HAUTE VALLÉE

Quillan Aude

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre de la Fête de l’Ecotourisme, venez participer à la 5ème Edition de la Rando cyclotouriste des Stations Vertes de la Haute Vallée de l’Aude, avec 3 circuits de 55, 107 et 126 kms.

Un parcours UNIQUE qui passera par 4 stations vertes, avec un départ et une arrivée sur la ville de Quillan, un ravitaillement consistant en matinée au centre de Chalabre et un repas chaud en option à 12 €.

Une façon sportive et différente, aux beaux jours, de cheminer, découvrir ou redécouvrir le Pays Cathare.

Sur réservation.

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Quillan 11500 Aude Occitanie +33 6 61 99 72 95 frroqu@free.fr

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English :

As part of the Fête de l’Ecotourisme, come and take part in the 5th edition of the Rando cyclotouriste des Stations Vertes de la Haute Vallée de l’Aude, with 3 circuits of 55, 107 and 126 kms.

A UNIQUE route passing through 4 green resorts, with a start and finish in Quillan, a hearty morning refreshment in the center of Chalabre and an optional hot meal at 12?

A different, sporty way to discover or rediscover the Cathar countryside in fine weather.

Reservations required.

L’événement RANDO CYCLO DES STATIONS VERTES EN HAUTE VALLÉE Quillan a été mis à jour le 2026-04-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises