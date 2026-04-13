RANDO CYCLO DES STATIONS VERTES EN HAUTE VALLÉE Quillan
RANDO CYCLO DES STATIONS VERTES EN HAUTE VALLÉE Quillan jeudi 14 mai 2026.
Quillan
RANDO CYCLO DES STATIONS VERTES EN HAUTE VALLÉE
Quillan Aude
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Dans le cadre de la Fête de l’Ecotourisme, venez participer à la 5ème Edition de la Rando cyclotouriste des Stations Vertes de la Haute Vallée de l’Aude, avec 3 circuits de 55, 107 et 126 kms.
Un parcours UNIQUE qui passera par 4 stations vertes, avec un départ et une arrivée sur la ville de Quillan, un ravitaillement consistant en matinée au centre de Chalabre et un repas chaud en option à 12 €.
Une façon sportive et différente, aux beaux jours, de cheminer, découvrir ou redécouvrir le Pays Cathare.
Sur réservation.
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Quillan 11500 Aude Occitanie +33 6 61 99 72 95 frroqu@free.fr
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English :
As part of the Fête de l’Ecotourisme, come and take part in the 5th edition of the Rando cyclotouriste des Stations Vertes de la Haute Vallée de l’Aude, with 3 circuits of 55, 107 and 126 kms.
A UNIQUE route passing through 4 green resorts, with a start and finish in Quillan, a hearty morning refreshment in the center of Chalabre and an optional hot meal at 12?
A different, sporty way to discover or rediscover the Cathar countryside in fine weather.
Reservations required.
L’événement RANDO CYCLO DES STATIONS VERTES EN HAUTE VALLÉE Quillan a été mis à jour le 2026-04-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises
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