Rando cyclo Eckmühl Salle Ile Fougère Penmarch dimanche 21 juin 2026.
Salle Ile Fougère Saint-Guénolé Penmarch Finistère
Trois circuits vélo de route (30, 78 ou 99 km) Quatre circuits Gravel (45, 62, 85 ou 102 km).
Au départ de la salle Île Fougère à Saint-Guénolé.
Les non-licenciés sont les bienvenus. Pour les participants, ravitaillement pendant la randonnée, apéritif et sandwich offerts à l’arrivée.
*Vélo Gravel au caractère sportif, inspiré à la fois du vélo de route, du vélo de rando & du cyclocross. Il permet de rouler sur terrain polyvalent, entre routes et chemins.
Organisée par le club cyclo de Penmarc’h .
Salle Ile Fougère Saint-Guénolé Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 75 77 11 32
