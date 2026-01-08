Rando cyclo Eckmühl Salle Ile Fougère Penmarch

Rando cyclo Eckmühl

Salle Ile Fougère Saint-Guénolé Penmarch Finistère

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Trois circuits vélo de route (30, 78 ou 99 km) Quatre circuits Gravel (45, 62, 85 ou 102 km).

Au départ de la salle Île Fougère à Saint-Guénolé.

Les non-licenciés sont les bienvenus. Pour les participants, ravitaillement pendant la randonnée, apéritif et sandwich offerts à l’arrivée.

*Vélo Gravel au caractère sportif, inspiré à la fois du vélo de route, du vélo de rando & du cyclocross. Il permet de rouler sur terrain polyvalent, entre routes et chemins.

Organisée par le club cyclo de Penmarc’h .

Salle Ile Fougère Saint-Guénolé Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 75 77 11 32

English : Rando cyclo Eckmühl

