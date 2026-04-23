RANDO DÉFI MONTAGNES DU CAROUX 2026 Mons
RANDO DÉFI MONTAGNES DU CAROUX 2026 Mons vendredi 1 mai 2026.
Mons
RANDO DÉFI MONTAGNES DU CAROUX 2026
Maison Montagnes du Caroux Mons Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-01
Participez au Rando Défi des Montagnes du Caroux ! 4 randonnées ludiques avec des défis à résoudre pour découvrir le patrimoine local en famille. Gratuit, du 1er au 31 mai 2026.
Prêts pour l’aventure ? Durant tout le mois de mai, l’Office de Tourisme des Montagnes du Caroux vous invite à relever le Rando Défi .
Le concept est simple parcourez l’un des 4 itinéraires sélectionnés, répondez aux énigmes et tentez de gagner des lots ! Une expérience immersive et gratuite, idéale pour motiver les enfants (et les plus grands) à explorer nos paysages exceptionnels.
Les 4 parcours à découvrir
Prémian Défi du Lac de Vézoles
Lunas-les-Châteaux Défi des Yeuses
Mons-la-Trivalle Défi des Terrasses
Bédarieux Défi du Causse .
Maison Montagnes du Caroux Mons 34390 Hérault Occitanie
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English :
Take part in the Rando Défi des Montagnes du Caroux! 4 fun hikes with challenges to solve to discover the local heritage with your family. Free, from May 1 to 31, 2026.
L’événement RANDO DÉFI MONTAGNES DU CAROUX 2026 Mons a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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