Mons

RANDO DÉFI MONTAGNES DU CAROUX 2026

Maison Montagnes du Caroux Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01

Participez au Rando Défi des Montagnes du Caroux ! 4 randonnées ludiques avec des défis à résoudre pour découvrir le patrimoine local en famille. Gratuit, du 1er au 31 mai 2026.

Prêts pour l’aventure ? Durant tout le mois de mai, l’Office de Tourisme des Montagnes du Caroux vous invite à relever le Rando Défi .

Le concept est simple parcourez l’un des 4 itinéraires sélectionnés, répondez aux énigmes et tentez de gagner des lots ! Une expérience immersive et gratuite, idéale pour motiver les enfants (et les plus grands) à explorer nos paysages exceptionnels.

Les 4 parcours à découvrir

Prémian Défi du Lac de Vézoles

Lunas-les-Châteaux Défi des Yeuses

Mons-la-Trivalle Défi des Terrasses

Bédarieux Défi du Causse .

Maison Montagnes du Caroux Mons 34390 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Rando Défi des Montagnes du Caroux! 4 fun hikes with challenges to solve to discover the local heritage with your family. Free, from May 1 to 31, 2026.

L’événement RANDO DÉFI MONTAGNES DU CAROUX 2026 Mons a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC