RANDO DÉGUSTATION Esbareich
samedi 1 août 2026 · Esbareich
Informations pratiques
Esbareich
RANDO DÉGUSTATION
ESBAREICH Esbareich Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 13:00:00
Date(s) :
2026-08-01
À l’occasion de la Foire au Fromage de Loures-Barousse, profitez d’une sortie alliant découverte du terroir et balade en pleine nature. Une invitation à découvrir l’exploitation d’Élodie située à Esbareich suivie d’une randonnée encadrée d’un accompagnateur en montagne.
Niveau très facile (100m de D+) . à partir de 7 ans
Tarif 15€/personne.
Durée 10h 13h
.
ESBAREICH Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 Come to the Loures-Barousse Cheese Fair and enjoy an outing that combines exploring the local region with a hike through nature. An invitation to explore Éloïde’s farm in Esbareich, followed by a hike led by a certified mountain guide.
Difficulty: very easy (100m elevation gain). Ages 7 and up
Price: 15? per person.
Duration: 10 a.m. 1 p.m.
L’événement RANDO DÉGUSTATION Esbareich a été mis à jour le 2026-07-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Esbareich (Hautes-Pyrénées)
- Pyrénées reggae dub fest #3 ESBAREICH Esbareich 9 octobre 2026