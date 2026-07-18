Informations pratiques

Esbareich

RANDO DÉGUSTATION

ESBAREICH Esbareich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 13:00:00

Date(s) :

2026-08-01

À l’occasion de la Foire au Fromage de Loures-Barousse, profitez d’une sortie alliant découverte du terroir et balade en pleine nature. Une invitation à découvrir l’exploitation d’Élodie située à Esbareich suivie d’une randonnée encadrée d’un accompagnateur en montagne.

Niveau très facile (100m de D+) . à partir de 7 ans

Tarif 15€/personne.

Durée 10h 13h

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ESBAREICH Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr

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English :

%C0 Come to the Loures-Barousse Cheese Fair and enjoy an outing that combines exploring the local region with a hike through nature. An invitation to explore Éloïde’s farm in Esbareich, followed by a hike led by a certified mountain guide.

Difficulty: very easy (100m elevation gain). Ages 7 and up

Price: 15? per person.

Duration: 10 a.m. 1 p.m.

L’événement RANDO DÉGUSTATION Esbareich a été mis à jour le 2026-07-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65