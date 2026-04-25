Rando Détente avec Rando Pleine Nature Rue du Vallon Gron

Gron

Rando Détente avec Rando Pleine Nature

Rue du Vallon Parking des ateliers municipaux Gron Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Randonnée de 11 km. Peu de dénivelé. .

Rue du Vallon Parking des ateliers municipaux Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

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English : Rando Détente avec Rando Pleine Nature

L’événement Rando Détente avec Rando Pleine Nature Gron a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Sens et Sénonais