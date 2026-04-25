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Rando Détente avec Rando Pleine Nature Rue du Vallon Gron

Rando Détente avec Rando Pleine Nature Rue du Vallon Gron vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Rue du Vallon

Adresse : Parking des ateliers municipaux

Ville : 89100 Gron

Département : Yonne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 1 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gron

Rando Détente avec Rando Pleine Nature

Rue du Vallon Parking des ateliers municipaux Gron Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Randonnée de 11 km. Peu de dénivelé.   .

Rue du Vallon Parking des ateliers municipaux Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

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English : Rando Détente avec Rando Pleine Nature

L’événement Rando Détente avec Rando Pleine Nature Gron a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Sens et Sénonais

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