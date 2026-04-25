Rando Détente avec Rando Pleine Nature Rue du Vallon Gron
Rando Détente avec Rando Pleine Nature Rue du Vallon Gron vendredi 8 mai 2026.
Gron
Rando Détente avec Rando Pleine Nature
Rue du Vallon Parking des ateliers municipaux Gron Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Randonnée de 11 km. Peu de dénivelé. .
Rue du Vallon Parking des ateliers municipaux Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
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English : Rando Détente avec Rando Pleine Nature
L’événement Rando Détente avec Rando Pleine Nature Gron a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Sens et Sénonais
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