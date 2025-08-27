Rando du printemps Salle multifonction Sommelonne
Rando du printemps Salle multifonction Sommelonne dimanche 26 avril 2026.
Rando du printemps
Salle multifonction Rue d’Ancerville Sommelonne Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Rando du Printemps, organisée par le Comité des Fêtes de Sommelonne.Tout public
.
Salle multifonction Rue d’Ancerville Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 87 53 37 58
English :
Rando du Printemps, organized by the Comité des Fêtes de Sommelonne.
German :
Rando du Printemps (Frühlingswanderung), organisiert vom Comité des Fêtes de Sommelonne (Festkomitee von Sommelonne).
Italiano :
Passeggiata di primavera, organizzata dal Comité des Fêtes de Sommelonne.
Espanol :
Paseo de primavera, organizado por el Comité des Fêtes de Sommelonne.
L’événement Rando du printemps Sommelonne a été mis à jour le 2025-08-27 par OT SUD MEUSE