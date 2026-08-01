Rando éclipse avec Zeharka Mendive
mercredi 12 août 2026 · Mendive
Informations pratiques
Mendive
Rando éclipse avec Zeharka
Plateau de Cize Mendive Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Randonnée accompagné pour observer l’éclipse de soleil.
Distance 4/5km, Dénivelé +200m. La sortie est adaptée aux familles. Dès 5 ans.
Prévoir eau, pique-nique, chaussures de montagne (ou baskets cramponnés);
RDV en face de l’aire de bivouac/camping car, précision lors de la réservation. .
Plateau de Cize Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73 zeharka@orange.fr
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English : Rando éclipse avec Zeharka
L’événement Rando éclipse avec Zeharka Mendive a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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