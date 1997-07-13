Rando Espoir au Plan d’eau La Ville Gaudu Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Rando Espoir

au Plan d’eau La Ville Gaudu Rue Maréchal Foch Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la 30ème édition de la Rando Espoir, rejoignez-nous pour un événement solidaire, convivial et porteur d’espoir,

Cette randonnée caritative organisée chaque année a pour objectif de récolter des fonds au profit de deux associations engagées

LEUCÉMIE ESPOIR 22 et

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Depuis le 13 juillet 1997 –

409 500 € ont été remis à 2 associations caritatives par Jogging Rando Pays de Lamballe grâce à la participation des marcheurs et donateurs.

Tout cet engagement, issu de vos participations annuelles afin de contribuer à soutenir la recherche, accompagner les malades et aider leurs familles au quotidien.

5 Randonnées adaptées à tous les niveaux.

*Grande rando 18km

*Marche nordique 13km

*Rando nature 13km

*Rando familles 8km

*Petite rando 4km

Ambiance chaleureuse, sportive, familiale et solidaire sur le village Rando, Restauration et concert Pao-Bran

Que vous soyez marcheur occasionnel ou passionné, venez partager ce moment unique où sport rime avec générosité.

Parlez-en autour de vous, partagez, invitez vos proches et mobilisons-nous ensemble !

Pour 29 ans d’engagement, 30 ans d’espoir renouvelé…

Un pas pour l’espoir, une rando pour la vie .

au Plan d’eau La Ville Gaudu Rue Maréchal Foch Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando Espoir Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor