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Rando Espoir au Plan d’eau La Ville Gaudu Lamballe-Armor

Rando Espoir au Plan d’eau La Ville Gaudu Lamballe-Armor lundi 13 juillet 2026.

Lieu : au Plan d'eau La Ville Gaudu

Adresse : Rue Maréchal Foch

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Lamballe-Armor

Rando Espoir

au Plan d’eau La Ville Gaudu Rue Maréchal Foch Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

À l’occasion de la 30ème édition de la Rando Espoir, rejoignez-nous pour un événement solidaire, convivial et porteur d’espoir,

 Cette randonnée caritative organisée chaque année a pour objectif de récolter des fonds au profit de deux associations engagées
LEUCÉMIE ESPOIR 22 et
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Depuis le 13 juillet 1997 –
409 500 € ont été remis à 2 associations caritatives par Jogging Rando Pays de Lamballe grâce à la participation des marcheurs et donateurs.

Tout cet engagement, issu de vos participations annuelles afin de contribuer à soutenir la recherche, accompagner les malades et aider leurs familles au quotidien.

5 Randonnées adaptées à tous les niveaux.
 *Grande rando 18km
 *Marche nordique 13km
 *Rando nature 13km
 *Rando familles 8km
 *Petite rando 4km
Ambiance chaleureuse, sportive, familiale et solidaire sur le village Rando, Restauration et concert Pao-Bran
Que vous soyez marcheur occasionnel ou passionné, venez partager ce moment unique où sport rime avec générosité.
Parlez-en autour de vous, partagez, invitez vos proches et mobilisons-nous ensemble !
Pour  29 ans d’engagement, 30 ans d’espoir renouvelé…
  Un pas pour l’espoir, une rando pour la vie   .

au Plan d’eau La Ville Gaudu Rue Maréchal Foch Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando Espoir Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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