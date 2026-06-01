Rando-ferme La Mesnière, Hangar de la CUMA, Teignousse, La Mesnière

Rando-ferme La Mesnière Dimanche 7 juin, 09h00 Hangar de la CUMA, Teignousse Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:00:00+02:00

Rando-ferme le 07 juin à la Mesnière

Une boucle de neuf kilomètres est proposée le dimanche 7 juin prochain par le groupe de développement agricole (GVA) du Perche.

Le but est de visiter deux exploitations agricoles et une CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole). Les participants ont rendez-vous le matin au hangar de la CUMA de la Mesnière pour se garer et débuteront la randonnée par la visite de l’EARL de Virlouvet, une ferme en agriculture de conservation des sols (ACS) avec élevage de porcs sur paille.

Les marcheurs rejoindront ensuite le GAEC Olivier, une exploitation en agriculture biologique avec un atelier vaches allaitantes. Une pause pique-nique y est prévue.

L’après-midi, c’est au tour de la CUMA d’ouvrir ses portes pour faire découvrir son fonctionnement et du matériel agricole.

La journée se déroule en partenariat avec la Chambre d’agriculture et est en outre subventionnée par le Conseil départemental de l’Orne et le Crédit Mutuel.

Pratique

Rando-ferme dimanche 7 juin, accueil café de 9h à 10h au hangar de la CUMA de la Mesnière, lieu-dit « Teignousse ».

Participation 4€, gratuit pour les moins de 12 ans. Poussettes possibles. Prévoir son pique-nique, les organisateurs pourront le transporter sur le lieu du déjeuner.

Contact : 06 58 41 65 76.

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Une boucle de neuf kilomètres est proposée avec la découverte de trois lieux : une ferme porcine, une ferme bio de vaches allaitantes et une visite de la CUMA (matériel agricole).

Sarah De Colle–Guihéneux