Rando fermes du Comice Mayet
Rando fermes du Comice Mayet samedi 23 mai 2026.
Mayet
Rando fermes du Comice
Mayet Sarthe
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Rando fermes du Comice
Rando fermes du comice, organisé par le comice agricole de Verneil-le-Chétif. 2€50 rando seule 2 circuits 7km départ entre 13h30 et 15h30 12,5km départ entre 13h30 et 14h30. Venir avec gilet de sécurité et gobelet. Départ du lieu-dit la Roguerie à Mayet . Repas dansant à partir de 19 sur réservation jusqu’au 15 mai 15€ adulte 10€ enfant -12ans, rando seule, 2.50€ .
Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 42 17 26
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English :
Comice farm hike
L’événement Rando fermes du Comice Mayet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir
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