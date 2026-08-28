Rando gourmande Auzits
dimanche 4 octobre 2026 · Auzits
Informations pratiques
Auzits
Rando gourmande
1297 Route du Riou Viou Auzits Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Organisé par l’APE d’Auzits. A partir de 9h à la salle des fêtes d’Auzits.
2 parcours: 3 km parcours enfant et 8 km parcours adulte
Tarifs: enfant 5€ / adulte 12€
Au départ: café, jus d’orange et pancakes, sur le parcours ravitaillement, à l’arrivée assiette gourmande.
Inscription obligatoire: 06 86 86 93 38 ou ape.auzits@gmail.com
Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et de la bonne humeur! .
1297 Route du Riou Viou Auzits 12390 Aveyron Occitanie
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English :
Organized by the Auzits Parents’ Association. Starting at 9:00 a.m. at the Auzits community hall.
L’événement Rando gourmande Auzits a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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