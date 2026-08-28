Informations pratiques

Auzits

Rando gourmande

1297 Route du Riou Viou Auzits Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Organisé par l’APE d’Auzits. A partir de 9h à la salle des fêtes d’Auzits.

2 parcours: 3 km parcours enfant et 8 km parcours adulte

Tarifs: enfant 5€ / adulte 12€

Au départ: café, jus d’orange et pancakes, sur le parcours ravitaillement, à l’arrivée assiette gourmande.

Inscription obligatoire: 06 86 86 93 38 ou ape.auzits@gmail.com

Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et de la bonne humeur! .

1297 Route du Riou Viou Auzits 12390 Aveyron Occitanie

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English :

Organized by the Auzits Parents’ Association. Starting at 9:00 a.m. at the Auzits community hall.

L’événement Rando gourmande Auzits a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)