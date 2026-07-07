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AGENDA · Jenzat

Rando Jenzat, d’Eau et de Feu Jenzat

samedi 18 juillet 2026 · Jenzat

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
RDV Parking de l'église
Ville
03800 Jenzat
Département
Allier
Tarif

Jenzat

Rando Jenzat, d’Eau et de Feu

RDV Parking de l’église Jenzat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Laissez-vous conter les Territoires du Bourbonnais ! Une randonnée guidée par un guide diplômé dans le Pays de Sioule et de Vignoble, autour des thèmes de l’eau et du feu. Places limitées.
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RDV Parking de l’église Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 46 04 77  davrazia@gmail.com

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English :

Come and discover the Bourbonnais region! A guided hike led by a certified guide in the Pays de Sioule et de Vignoble, exploring the themes of water and fire. Limited spaces available.

L’événement Rando Jenzat, d’Eau et de Feu Jenzat a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule

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