UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Servon

Rando journée, Le Millepattes, Servon

mardi 1 septembre 2026 · Le Millepattes · Servon

Rando journée, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Lieu
Le Millepattes
Adresse
15 rue de la Poste - 77170 Servon
Ville
77170 Servon
Département
France métropolitaine

Rando journée Mardi 1 septembre, 08h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T08:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-01T08:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:30:00+02:00

Stationnement : Parking derrière le centre commercial des Coudray à Etiolles
Distance : 21 km – Dénivelé : 192 m
Responsables : Jean.Jacques 06 22 46 00 99 / Jean, Marc 06 60 36 24 56
ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).
La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2612031-etiolles–jc-06-22-km-etiolles-draveil-foret-de-senart/ »}]
Etiolles Draveil forêt de Sénart

À voir aussi à Servon (France métropolitaine)