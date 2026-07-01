Rando journée, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Rando journée Mardi 1 septembre, 08h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T08:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-01T08:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:30:00+02:00

Stationnement : Parking derrière le centre commercial des Coudray à Etiolles

Distance : 21 km – Dénivelé : 192 m

Responsables : Jean.Jacques 06 22 46 00 99 / Jean, Marc 06 60 36 24 56

ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).

La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2612031-etiolles–jc-06-22-km-etiolles-draveil-foret-de-senart/ »}]

Etiolles Draveil forêt de Sénart