Rando & Marche Gourmande du Ping Route de Madoreau Jard-sur-Mer samedi 5 septembre 2026.

Jard-sur-Mer

Rando & Marche Gourmande du Ping

Route de Madoreau Complexe Sportif de Madoreau Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

.

Route de Madoreau Complexe Sportif de Madoreau Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 41 35 02 jean-jacques.grolleau@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando & Marche Gourmande du Ping Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral