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Rando & Marche Gourmande du Ping Route de Madoreau Jard-sur-Mer

Rando & Marche Gourmande du Ping Route de Madoreau Jard-sur-Mer samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Route de Madoreau

Adresse : Complexe Sportif de Madoreau

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Rando & Marche Gourmande du Ping

Route de Madoreau Complexe Sportif de Madoreau Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

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Route de Madoreau Complexe Sportif de Madoreau Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 41 35 02  jean-jacques.grolleau@sfr.fr

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English :

L’événement Rando & Marche Gourmande du Ping Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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