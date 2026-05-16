Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando martinaise animée Salle des Sports Saint-Martin-sur-Oust

Rando martinaise animée Salle des Sports Saint-Martin-sur-Oust dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Salle des Sports

Adresse : Allée des Sports

Ville : 56200 Saint-Martin-sur-Oust

Département : Morbihan

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Saint-Martin-sur-Oust

Rando martinaise animée

Salle des Sports Allée des Sports Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

La célèbre rando foldingue créée et organisée par l’association Décor’Anim depuis 20 ans prend un nouveau départ cette année !
Elle est organisée par l’association l’Étoile Saint-Martin (toute nouvelle section rando), soutenue par Décor’anim !
Au programme, on garde les fondamentaux, avec quelques aménagements
pour que chaque membre de la famille y trouve son rythme ! – –
́ ̀
aux ravitaillements et à l’arrivée
Stand ̂ à mi-parcours
pour les randonneurs et les visiteurs !
́ – ̀ ‘ ́ (à partir de 11h30) avec , trio Rock & Roll attitude !
https://www.helloasso.com/…/eve…/rando-martinaise-animee
́ , , … ́ ̀ ́ !   .

Salle des Sports Allée des Sports Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 78 37 61 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando martinaise animée Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à Saint-Martin-sur-Oust (Morbihan)