Rando martinaise animée Salle des Sports Saint-Martin-sur-Oust

Saint-Martin-sur-Oust

Rando martinaise animée

Salle des Sports Allée des Sports Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La célèbre rando foldingue créée et organisée par l’association Décor’Anim depuis 20 ans prend un nouveau départ cette année !

Elle est organisée par l’association l’Étoile Saint-Martin (toute nouvelle section rando), soutenue par Décor’anim !

Au programme, on garde les fondamentaux, avec quelques aménagements

pour que chaque membre de la famille y trouve son rythme ! – –

́ ̀

aux ravitaillements et à l’arrivée

Stand ̂ à mi-parcours

pour les randonneurs et les visiteurs !

́ – ̀ ‘ ́ (à partir de 11h30) avec , trio Rock & Roll attitude !

https://www.helloasso.com/…/eve…/rando-martinaise-animee

́ , , … ́ ̀ ́ ! .

Salle des Sports Allée des Sports Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 78 37 61 92

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English :

L’événement Rando martinaise animée Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande