Walscheid

Rando Moselle rando lever de soleil

Chapelle Saint Léon Walscheid Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 05:00:00

fin : 2026-05-24 09:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Contempler le lever du soleil dans un cadre magnifique avec toutes les splendeurs et les atouts du massif vosgien. L’occasion également de partager le petit déjeuner dans un cadre unique. Il s’agit d’une randonnée facile de 8km (4h). Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte, la marche est conseillé pour les 12 ans et plus. Il est nécessaire de se munir de chaussures de marche, d’une lampe torche ou frontale, d’un mug ou tasse réutilisable et d’une petite cuillère. La marche inclue le petit-déjeuner. Nos amis les animaux ne peuvent participer à cette randonnée. Inscriptions à l’office de tourisme et sur internet avant le 21 mai. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursablesTout public

10 .

Chapelle Saint Léon Walscheid 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Contemplate the sunrise in a magnificent setting, with all the splendors and assets of the Vosges mountains. It’s also an opportunity to share breakfast in a unique setting. This is an easy 8km hike (4h). Minors must be accompanied by an adult, and the walk is recommended for those aged 12 and over. You’ll need walking shoes, a torch or headlamp, a mug or reusable cup, and a teaspoon. The walk includes breakfast. Pets are not allowed on this hike. Registration at the tourist office and online before May 21. Tickets are neither exchangeable nor refundable

L’événement Rando Moselle rando lever de soleil Walscheid a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG