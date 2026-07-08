Informations pratiques

Mas-de-Londres

Rando Nocturne

Lac de la Jasse Mas-de-Londres Hérault

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Partez à la découverte d’un monde qui ne s’éveille qu’à la nuit tombée.

Venez randonner entre ami-e-s ou en famille en pleine nature dans la fraîcheur de la nuit, observer les astres, écouter les oiseaux nocturnes et découvrir tout un monde qui s’éveille à la nuit tombée … Nous démarrons notre balade au crépuscule, et marchons environ 1h30 sur des chemins faciles puis, lorsque l’obscurité est suffisante nous admirons la voûte céleste et je vous parle de ses secrets en mélangeant science et contes mythologiques. Retour environ 3h plus tard des étoiles plein les yeux … .

Lac de la Jasse Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 45 01 96 50 randoetcompagnie@laposte.net

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English :

Set out to discover a world that only awakens at nightfall.

L’événement Rando Nocturne Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup