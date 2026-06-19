Théâtre Vol pour Tokyo Les Baralles Mas-de-Londres

Mas-de-Londres

Théâtre Vol pour Tokyo

Les Baralles La Guinguette du Mas-de-Londres Mas-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Embarquez pour Vol pour Tokyo, une pièce aussi absurde que comique où l’imprévu devient la règle.

Écrite par Corinne Capisano et mise en scène par Antonia Carozzi, cette création entraîne le public dans un univers décalé où les situations les plus ordinaires prennent une tournure inattendue. Portée par l’énergie et la complicité des comédiens, la pièce joue avec les codes du quotidien pour mieux les détourner, offrant un moment de théâtre drôle, surprenant et résolument original.

Une invitation à embarquer pour un voyage théâtral plein de fantaisie, où l’absurde côtoie le rire à chaque escale. .

Les Baralles La Guinguette du Mas-de-Londres Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 07 79 mairie.masdelondres@gmail.com

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English :

Join us for Flight to Tokyo, a play as absurd as it is comedic where the unexpected becomes the norm.

L’événement Théâtre Vol pour Tokyo Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup