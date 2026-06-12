Soirée de clôture Guinguette du Mas Lieu-dit Les Baralles Mas-de-Londres

Informations pratiques

Mas-de-Londres

Soirée de clôture Guinguette du Mas

Lieu-dit Les Baralles Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une dernière soirée pour se retrouver, partager et prolonger l’été ensemble

Pour terminer cette belle édition 2026, place à un moment de partage et de convivialité dans l’esprit chaleureux qui a rythmé tout l’été. Entre rencontres, musique et plaisir d’être ensemble, cette dernière soirée vient célébrer la fin de saison comme il se doit, autour d’une atmosphère festive et fédératrice.

Un dernier temps fort pour se retrouver, remercier et prolonger encore un peu la magie de la guinguette. .

Lieu-dit Les Baralles Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie viensvouart@gmail.com

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English :

A last evening to meet, share, and extend the summer together

L’événement Soirée de clôture Guinguette du Mas Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup