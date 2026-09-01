Informations pratiques

Plounéour-Brignogan-plages

Rando palmée sur l’épave de la Brière

Parking de la SNSM, Rue de Keravezan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12 14:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Cette année, nous vous proposons une Rando palmée sur l’épave de la Brière.

Equipements nécessaires combinaison, palmes, masque, tuba et gants.

Départ du parking de la SNSM à Brignogan

– Gratuit pour les membres de l’association

– ou 15€ pour les non membres.

Attention nombre de places limité à 6 par date ! .

Parking de la SNSM, Rue de Keravezan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando palmée sur l’épave de la Brière Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne