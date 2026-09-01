Rando palmée sur l’épave de la Brière Plounéour-Brignogan-plages
samedi 12 septembre 2026 · Plounéour-Brignogan-plages
Informations pratiques
Plounéour-Brignogan-plages
Rando palmée sur l’épave de la Brière
Parking de la SNSM, Rue de Keravezan Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12 14:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Cette année, nous vous proposons une Rando palmée sur l’épave de la Brière.
Equipements nécessaires combinaison, palmes, masque, tuba et gants.
Départ du parking de la SNSM à Brignogan
– Gratuit pour les membres de l’association
– ou 15€ pour les non membres.
Attention nombre de places limité à 6 par date ! .
Parking de la SNSM, Rue de Keravezan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Rando palmée sur l’épave de la Brière Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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