Rando pédestres tous les jeudis en soirée Rdv Place de la Mairie Fouesnant
Rando pédestres tous les jeudis en soirée Rdv Place de la Mairie Fouesnant jeudi 6 août 2026.
Fouesnant
Rando pédestres tous les jeudis en soirée
Rdv Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Découverte du littoral Fouesnantais pendant 2 heures (environ 8 kms) avec le club de marche de Fouesnant Fouesnant Rando
Chaque jeudi une nouvelle balade.
Rdv 18h parking de la mairie de Fouesnant ou 18h15 sur place selon le circuit
Jeudi 6 août 2026 Autour de Beg-Meil 8 km 2 heures Rdv à 18 h sur la place la Mairie de Fouesnant ou 18 h 15 parking Eglise de Beg Meil
jeudi 13 août 2026 Autour de Mousterlin 8 km 2 heures Rdv à 18 h sur la place la Mairie de Fouesnant ou 18 h 15 parking du Grand Large Mousterlin
Jeudi 20 août 2026 Autour du Cap Coz 8 km 2 heures Rdv à 18 h place de la Mairie de Fouesnant
Pot offert par le club à l’arrivée .
Rdv Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 87 39 47 64
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English : Rando pédestres tous les jeudis en soirée
L’événement Rando pédestres tous les jeudis en soirée Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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