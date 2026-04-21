Rando pédestres tous les jeudis en soirée Rdv Place de la Mairie Fouesnant

Fouesnant

Rando pédestres tous les jeudis en soirée

Rdv Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Découverte du littoral Fouesnantais pendant 2 heures (environ 8 kms) avec le club de marche de Fouesnant Fouesnant Rando

Chaque jeudi une nouvelle balade.

Rdv 18h parking de la mairie de Fouesnant ou 18h15 sur place selon le circuit

Jeudi 6 août 2026 Autour de Beg-Meil 8 km 2 heures Rdv à 18 h sur la place la Mairie de Fouesnant ou 18 h 15 parking Eglise de Beg Meil

jeudi 13 août 2026 Autour de Mousterlin 8 km 2 heures Rdv à 18 h sur la place la Mairie de Fouesnant ou 18 h 15 parking du Grand Large Mousterlin

Jeudi 20 août 2026 Autour du Cap Coz 8 km 2 heures Rdv à 18 h place de la Mairie de Fouesnant

Pot offert par le club à l’arrivée .

Rdv Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 87 39 47 64

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English : Rando pédestres tous les jeudis en soirée

L’événement Rando pédestres tous les jeudis en soirée Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN