Informations pratiques

Gignac

RANDO POUSSETTE

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Partez avec votre bébé sur les chemins autour de Gignac !

En poussette, en portage partez avec votre bébé sur les chemins autour de Gignac et profitez d’une pause-lecture à mi-chemin ! Une façon originale de découvrir notre patrimoine !

Départ de la Médiathèque, Rendez-vous à 9h50, en partenariat avec le Bol d’Air. .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

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English : RANDO POUSSETTE

Take your b%E9b%E9 for a walk on the trails around Gignac!

L’événement RANDO POUSSETTE Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT