UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gignac

RANDO POUSSETTE Gignac

samedi 19 septembre 2026 · Gignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place du Jeu de Ballon
Ville
34150 Gignac
Département
Hérault
Tarif

Gignac

RANDO POUSSETTE

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Partez avec votre bébé sur les chemins autour de Gignac !
En poussette, en portage partez avec votre bébé sur les chemins autour de Gignac et profitez d’une pause-lecture à mi-chemin ! Une façon originale de découvrir notre patrimoine !
Départ de la Médiathèque, Rendez-vous à 9h50, en partenariat avec le Bol d’Air.   .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83 

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English : RANDO POUSSETTE

Take your b%E9b%E9 for a walk on the trails around Gignac!

L’événement RANDO POUSSETTE Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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