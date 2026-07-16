RANDO POUSSETTE Gignac
samedi 19 septembre 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
RANDO POUSSETTE
Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Partez avec votre bébé sur les chemins autour de Gignac !
En poussette, en portage partez avec votre bébé sur les chemins autour de Gignac et profitez d’une pause-lecture à mi-chemin ! Une façon originale de découvrir notre patrimoine !
Départ de la Médiathèque, Rendez-vous à 9h50, en partenariat avec le Bol d’Air. .
Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83
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English : RANDO POUSSETTE
Take your b%E9b%E9 for a walk on the trails around Gignac!
L’événement RANDO POUSSETTE Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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