Rando Poussettes, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Rando Poussettes Jeudi 9 juillet, 10h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:00:00+02:00

La bibliothèque Bellangerais vous propose une ballade pédestre pour les tout petits et leurs familles. Dans les espaces verts du quartier, cette déambulation ouverte à tous (parents, assistant(e)s maternell(e)s, crèches…) sera entrecoupée de lectures et comptines et d’une petite collation.

Départ de la Bibliothèque Bellangerais

Bibliothèque Bellangerais 5 bis rue du Morbihan 35000 rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Balade et lectures

Freepik