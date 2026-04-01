Contz-les-Bains

Rando solidaire

7 Rue Saint-Vincent Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-27 09:30:00

fin : 2026-04-27 12:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Marchons pour la nutrition et le soin aux enfants !

Cutry-Randos organise une marche solidaire pour l’association Les Amis des Enfants du Monde. Les fonds collectés seront affectés à des programmes dédiés à la santé et à la nutrition des enfants. Une randonnée de 6 ou 10 km qui parcourra les sentiers de Moselle de la Chapelle du Boesch à la plaine de Haute-Kontz en passant par le promontoire du Stromberg.

Inscription fortement souhaitée au 06 76 94 51 12. Participation sous la forme de dons sur place ou via le lien.Tout public

.

7 Rue Saint-Vincent Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 82 10 orguecontz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk for nutrition and childcare!

Cutry-Randos is organizing a solidarity walk for the association Les Amis des Enfants du Monde. Funds raised will go towards programs dedicated to children’s health and nutrition. A 6 or 10 km hike along the Moselle paths from Chapelle du Boesch to the Haute-Kontz plain, via the Stromberg promontory.

Please register by calling 06 76 94 51 12. Participation in the form of donations on site or via the link.

L’événement Rando solidaire Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS