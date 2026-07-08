Rando sous le Viaduc de nuit Maison des Accompagnateurs Millau
mercredi 8 juillet 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
Rando sous le Viaduc de nuit Maison des Accompagnateurs
RDV A L’AIRE DU VIADUC Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
105
Tarif Groupe
FORFAIT FAMILLE
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Une rando expérience au pied d’un géant la nuit.
Une randonnée découverte récompensée par un pique-nique en dessous du Viaduc de Millau éclairé, avec observation, anecdotes et visite exceptionnelle de l’une de ses piles !
5 h d’activité • 2 h 30 de marche • 4 km •
200 m d+ • Randonnée nocturne accessible, avec quelques passages techniques
Entrée dans une pile du Viaduc et pique-nique compris.
MERCREDI SOIR
Réservation 24 h avant obligatoire
Départ 18 h 15
Rendez-vous Aire du Viaduc de Millau, accessible depuis l’A75, ou depuis Millau par la D911 et le Boulevard du Viaduc
Prévoir chaussures fermées, lampe et gourde
Adultes 29 €
Moins de 12 ans 26 €
Famille 105 € 2 adultes + 2 enfants 105 .
RDV A L’AIRE DU VIADUC Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 79 72 88 75 maisondesaccompagnateurs@orange.fr
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English :
A hiking experience at the foot of a giant at night.
L’événement Rando sous le Viaduc de nuit Maison des Accompagnateurs Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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