Informations pratiques

Millau

Rando sous le Viaduc de nuit Maison des Accompagnateurs

RDV A L’AIRE DU VIADUC Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

105

Tarif Groupe

FORFAIT FAMILLE

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Une rando expérience au pied d’un géant la nuit.

Une randonnée découverte récompensée par un pique-nique en dessous du Viaduc de Millau éclairé, avec observation, anecdotes et visite exceptionnelle de l’une de ses piles !

5 h d’activité • 2 h 30 de marche • 4 km •

200 m d+ • Randonnée nocturne accessible, avec quelques passages techniques

Entrée dans une pile du Viaduc et pique-nique compris.

MERCREDI SOIR

Réservation 24 h avant obligatoire

Départ 18 h 15

Rendez-vous Aire du Viaduc de Millau, accessible depuis l’A75, ou depuis Millau par la D911 et le Boulevard du Viaduc

Prévoir chaussures fermées, lampe et gourde

Adultes 29 €

Moins de 12 ans 26 €

Famille 105 € 2 adultes + 2 enfants 105 .

RDV A L’AIRE DU VIADUC Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 79 72 88 75 maisondesaccompagnateurs@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hiking experience at the foot of a giant at night.

L’événement Rando sous le Viaduc de nuit Maison des Accompagnateurs Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)