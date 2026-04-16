Pezuls

Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers

Salle des fêtes Pezuls Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 05:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Randonnée pédestre en groupe au lever du jour.

Petit déjeuner, casse-croûte à l’arrivée. Il est conseillé d’apporter ses couverts (tasse, bol, assiette, couteau, etc.)

Réservation impérative. .

Salle des fêtes Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 15 47 64

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English : Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers

L’événement Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers Pezuls a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides