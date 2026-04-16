Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers Pezuls
Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers Pezuls dimanche 28 juin 2026.
Pezuls
Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers
Salle des fêtes Pezuls Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 05:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Randonnée pédestre en groupe au lever du jour.
Petit déjeuner, casse-croûte à l’arrivée. Il est conseillé d’apporter ses couverts (tasse, bol, assiette, couteau, etc.)
Réservation impérative. .
Salle des fêtes Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 15 47 64
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English : Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers
L’événement Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers Pezuls a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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