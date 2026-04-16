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Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers Pezuls

Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers Pezuls

Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers Pezuls dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24510 Pezuls

Département : Dordogne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 05:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Pezuls

Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers

Salle des fêtes Pezuls Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 05:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Randonnée pédestre en groupe au lever du jour.
Petit déjeuner, casse-croûte à l’arrivée. Il est conseillé d’apporter ses couverts (tasse, bol, assiette, couteau, etc.)

Réservation impérative.   .

Salle des fêtes Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 15 47 64 

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English : Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers

L’événement Rando tôt | Dès potron-minet sur les sentiers Pezuls a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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