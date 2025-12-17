Rando VTT stade XCO VTT du Montoncel 03250 Lavoine Chabreloche
Rando VTT stade XCO VTT du Montoncel 03250 Lavoine Chabreloche dimanche 28 juin 2026.
Chabreloche
Rando VTT
stade XCO VTT du Montoncel 03250 Lavoine Stade XCO du Montoncel (ancien ski de fond) Chabreloche Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 11:00:00
Date(s) :
2026-06-28
La Bois Noirs Oxygène ! , rando VTT incontournable de l’Espace VTT-FFC du Massif des Bois Noirs fera son grand retour dans la Montagne Bourbonnaise, à Lavoine (Allier)le dimanche 28 juin 2026.
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stade XCO VTT du Montoncel 03250 Lavoine Stade XCO du Montoncel (ancien ski de fond) Chabreloche 63250 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 24 07 49 al.chapot42@gmail.com
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English :
The Bois Noirs Oxygène! , the Espace VTT-FFC du Massif des Bois Noirs mountain bike race, will be back in the Montagne Bourbonnaise, at Lavoine (Allier) on Sunday June 28, 2026.
L’événement Rando VTT Chabreloche a été mis à jour le 2025-12-17 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez