Rando VTT stade XCO VTT du Montoncel 03250 Lavoine Chabreloche

Chabreloche

Rando VTT

stade XCO VTT du Montoncel 03250 Lavoine Stade XCO du Montoncel (ancien ski de fond) Chabreloche Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 11:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La Bois Noirs Oxygène ! , rando VTT incontournable de l’Espace VTT-FFC du Massif des Bois Noirs fera son grand retour dans la Montagne Bourbonnaise, à Lavoine (Allier)le dimanche 28 juin 2026.

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stade XCO VTT du Montoncel 03250 Lavoine Stade XCO du Montoncel (ancien ski de fond) Chabreloche 63250 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 24 07 49 al.chapot42@gmail.com

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English :

The Bois Noirs Oxygène! , the Espace VTT-FFC du Massif des Bois Noirs mountain bike race, will be back in the Montagne Bourbonnaise, at Lavoine (Allier) on Sunday June 28, 2026.

L’événement Rando VTT Chabreloche a été mis à jour le 2025-12-17 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez