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Rando VTT et gravel La Légendaire stade George Martin Lesneven

Rando VTT et gravel La Légendaire stade George Martin Lesneven dimanche 14 juin 2026.

Lieu : stade George Martin

Adresse : rue Antoine de Saint-Exupéry

Ville : 29260 Lesneven

Département : Finistère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Lesneven

Rando VTT et gravel La Légendaire

stade George Martin rue Antoine de Saint-Exupéry Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Rando vtt de 19 à 60 km
Circuits gravel de 50 à 120 km
Inscription sur Klikego La légendaire   .

stade George Martin rue Antoine de Saint-Exupéry Lesneven 29260 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Rando VTT et gravel La Légendaire Lesneven a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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