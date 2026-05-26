Rando VTT et gravel La Légendaire stade George Martin Lesneven

Lesneven

Rando VTT et gravel La Légendaire

stade George Martin rue Antoine de Saint-Exupéry Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rando vtt de 19 à 60 km

Circuits gravel de 50 à 120 km

Inscription sur Klikego La légendaire .

stade George Martin rue Antoine de Saint-Exupéry Lesneven 29260 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Rando VTT et gravel La Légendaire Lesneven a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne