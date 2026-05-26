Rando VTT et gravel La Légendaire stade George Martin Lesneven
Rando VTT et gravel La Légendaire stade George Martin Lesneven dimanche 14 juin 2026.
Lesneven
Rando VTT et gravel La Légendaire
stade George Martin rue Antoine de Saint-Exupéry Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rando vtt de 19 à 60 km
Circuits gravel de 50 à 120 km
Inscription sur Klikego La légendaire .
stade George Martin rue Antoine de Saint-Exupéry Lesneven 29260 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Rando VTT et gravel La Légendaire Lesneven a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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