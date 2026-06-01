Spézet

Rando VTT et Marche

stade de spézet Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Roch Toulaeron: Rando VTT et Marche le dimanche 28 juin.

> ravitos, douche, lavage vélos, casse croute, boissons

> inscriptions à partir de 7h30 au stade de Spézet

> tarifs VTT 20, 27, 33, 38, 44 et 50 km: 5/8€ et gratuité pour le 16 ans

> tarifs marche: 7, 11 et 15 km: 5€

Informations: 06.62.42.61.87 ou sur randospezet@gmail.com .

stade de spézet Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 62 42 61 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando VTT et Marche Spézet a été mis à jour le 2026-06-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou