Rando VTT et Marche Spézet
Rando VTT et Marche Spézet dimanche 28 juin 2026.
Spézet
Rando VTT et Marche
stade de spézet Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Roch Toulaeron: Rando VTT et Marche le dimanche 28 juin.
> ravitos, douche, lavage vélos, casse croute, boissons
> inscriptions à partir de 7h30 au stade de Spézet
> tarifs VTT 20, 27, 33, 38, 44 et 50 km: 5/8€ et gratuité pour le 16 ans
> tarifs marche: 7, 11 et 15 km: 5€
Informations: 06.62.42.61.87 ou sur randospezet@gmail.com .
stade de spézet Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 62 42 61 82
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English :
L’événement Rando VTT et Marche Spézet a été mis à jour le 2026-06-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou