Informations pratiques

Saint-Pierre

Rando VTT tour des 5 lacs

Saint-Pierre Jura

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 08:30:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Randonnée VTT Tour des 5 Lacs au départ du Frasnois, avec Olivier Faivre

A VTT, découvrez 5 superbes lacs et passez aussi par le haut des incontournables cascades du Hérisson.

Les lacs de la Petite Ecosse , tous d’origine glaciaire, leur magnifique couleur émeraude, et les fameuses cascades du Hérisson font partie des destinations privilégiées des randonneurs.

25 km de VTT ludique.

Super Rando VTT assez sportive, mais sans grosses difficultés.

Tarif 42€/adulte, 21€/enfant de de 14 ans

Les VTT musculaires, casques, gants, bidons d’eau sont compris

3h 25 kms

RDV à 8h30 au Frasnois, point GPS du départ envoyé à la réservation. .

Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com

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English : Rando VTT tour des 5 lacs

L’événement Rando VTT tour des 5 lacs Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX