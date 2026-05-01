Menetou-Râtel

Rando Yoga

Menetou-Râtel Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-25 14:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Ancrage et harmonie naturelle vous propose une journée pour vous !

Avec une balade en plein nature, une séance de yoga et de relaxation suivi d’un moment de partage autour de votre pique nique.Familles

Ancrage et harmonie naturelle vous propose une journée pour vous !

Avec une balade en plein nature, une séance de yoga et de relaxation suivi d’un moment de partage autour de votre pique nique. 20 .

Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 97 48 03

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English :

Ancrage et harmonie naturelle offers you a day for yourself!

With a nature walk, a yoga and relaxation session followed by a moment of sharing around your picnic.

L’événement Rando Yoga Menetou-Râtel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois