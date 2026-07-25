Informations pratiques

Aragnouet

Rando’Cyanotype

Chaubère ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : 63 – 63 – 63 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-08-14

La Rando’Cyanotype randonnée créative que j’anime avec un accompagnateur moyenne montagne. Les participants découvrent le cyanotype, ancien procédé photographique par la lumière du soleil, en pleine montagne.

Nous partons pour une balade ponctuée de récoltes de végétaux. Chacun réalise ses cyanotypes en extérieur avant de voir apparaître le célèbre bleu de Prusse et repartent avec quatre œuvres au format carte postale.

C’est l’activité la plus proche de ma démarche artistique, puisque c’est en montagne que je réalise certains de mes propres cyanotypes. Prévoir sac à dos, chaussures de montagne, eau en bonne quantité, repas, vêtements polaire et coupe-vent!

Atelier maintenu mini 8 maxi 12 personnes de 9h30 à 12h30.

40€ adulte, 27€ enfants (10 16 ans).

Atelier les vendredis 24 juillet, 31 juillet, 14 août & 21 août 2026

40 € pour les adultes

27 € pour les enfants de 10 ans à 16 ans

63 € pour un binôme (un adulte + un enfant de 6 à 10 ans) Réservez l’activité auprès de Camille 06 80 42 52 69 ou Office de Tourisme de Piau. .

Chaubère ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 atelier.camille.romero@gmail.com

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English :

The Rando’Cyanotype—a creative hike that I lead with a mid-mountain guide. Participants discover cyanotype—an ancient photographic process using sunlight—out in the mountains.

We set off on a hike punctuated by plant foraging. Everyone creates their own cyanotypes outdoors before watching the famous Prussian blue emerge, and leaves with four postcard-sized works.

This activity is the closest to my artistic approach, since it’s in the mountains that I create some of my own cyanotypes. Be sure to bring a backpack, hiking boots, plenty of water, a meal, fleece clothing, and a windbreaker!

Workshop size: minimum 8, maximum 12 participants—from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

40? for adults, 27? for children (ages 10–16).

L’événement Rando’Cyanotype Aragnouet a été mis à jour le 2026-07-25 par OT de Piau-Engaly|CDT65