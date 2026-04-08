Aragnouet

Fête de Fabian

Fabian ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Fête du village. INFOS sous réserve de modification au 08/04/2026

Programme détaillé sur la page Facebook du Comité des Fêtes d’Aragnouet, ou contacter la Mairie.

Samedi 1er août

– 14h00 Concours de Pétanque en doublette Fabian parking des pompiers.

– 19h30 Apéritif offert par le Comité des Fêtes d’Aragnouet, animé par la BANDA’TONI.

– 20h30 Repas Champêtre Melon jambon, Porc mariné, côte de mouton, brochette de légumes, chips, fromage, tarte aux pommes. Vin & café compris. Voilà de quoi faire le plein d’énergie pour aller se déhancher jusqu’au bout de la nuit!

RESERVATION avant le 30/07/2026 au 06 82 92 98 10 (adulte 20€ enfant de 12 ans 12€.

– 23h30 Spectacle de feu

Soirée animée par le Podium DJ FRANCK.

Dimanche 02 août

-11h00 Cérémonie au Monument aux morts de Fabian

-12h00 Apéritif offert par le Comité des Fêtes.

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Fabian ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 62 63

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English :

Village festival. INFOS subject to change on 08/04/2026

Detailed program on the Facebook page of the Comité des Fêtes d’Aragnouet, or contact the Mairie.

Saturday August 1st

– 2:00 p.m.: Fabian Pétanque doubles competition in the firefighters’ parking lot.

– 7:30pm: Aperitif offered by the Comité des Fêtes d’Aragnouet, with entertainment by BANDA’TONI.

– 8:30pm: Country-style meal: Melon ham, marinated pork, mutton chop, vegetable kebab, chips, cheese, apple pie. Wine & coffee included. All the energy you need to dance the night away!

RESERVATION before 30/07/2026 at 06 82 92 98 10 (adults 20? children under 12: 12?

– 11:30pm: Fire show

Evening entertainment by Podium DJ FRANCK.

Sunday, August 02

-11h00 Ceremony at the Fabian War Memorial

-12h00 Aperitif offered by the Comité des Fêtes.

L’événement Fête de Fabian Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Piau-Engaly|CDT65