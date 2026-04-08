Fête de Fabian Fabian Aragnouet
Fête de Fabian Fabian Aragnouet samedi 1 août 2026.
Aragnouet
Fête de Fabian
Fabian ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-02 13:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Fête du village. INFOS sous réserve de modification au 08/04/2026
Programme détaillé sur la page Facebook du Comité des Fêtes d’Aragnouet, ou contacter la Mairie.
Samedi 1er août
– 14h00 Concours de Pétanque en doublette Fabian parking des pompiers.
– 19h30 Apéritif offert par le Comité des Fêtes d’Aragnouet, animé par la BANDA’TONI.
– 20h30 Repas Champêtre Melon jambon, Porc mariné, côte de mouton, brochette de légumes, chips, fromage, tarte aux pommes. Vin & café compris. Voilà de quoi faire le plein d’énergie pour aller se déhancher jusqu’au bout de la nuit!
RESERVATION avant le 30/07/2026 au 06 82 92 98 10 (adulte 20€ enfant de 12 ans 12€.
– 23h30 Spectacle de feu
Soirée animée par le Podium DJ FRANCK.
Dimanche 02 août
-11h00 Cérémonie au Monument aux morts de Fabian
-12h00 Apéritif offert par le Comité des Fêtes.
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Fabian ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 62 63
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English :
Village festival. INFOS subject to change on 08/04/2026
Detailed program on the Facebook page of the Comité des Fêtes d’Aragnouet, or contact the Mairie.
Saturday August 1st
– 2:00 p.m.: Fabian Pétanque doubles competition in the firefighters’ parking lot.
– 7:30pm: Aperitif offered by the Comité des Fêtes d’Aragnouet, with entertainment by BANDA’TONI.
– 8:30pm: Country-style meal: Melon ham, marinated pork, mutton chop, vegetable kebab, chips, cheese, apple pie. Wine & coffee included. All the energy you need to dance the night away!
RESERVATION before 30/07/2026 at 06 82 92 98 10 (adults 20? children under 12: 12?
– 11:30pm: Fire show
Evening entertainment by Podium DJ FRANCK.
Sunday, August 02
-11h00 Ceremony at the Fabian War Memorial
-12h00 Aperitif offered by the Comité des Fêtes.
L’événement Fête de Fabian Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Piau-Engaly|CDT65
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