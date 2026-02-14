RANDOKAN’ 19 VTT ET MARCHE, La Trinité, La Trinité

RANDOKAN’ 19 VTT ET MARCHE Dimanche 29 mars, 05h55 La Trinité Martinique

Pas de mineurs hors clubs ou association seuls sur les circuits. La présence d’un parent ou d’un adulte responsable est OBLIGATOIRE ! Places limitées. Nos contacts : larandokan@gmail.com / 0696 81 90 02 / clubmanikou.com / 0696 82 82 51

Recupération des bracelets des inscrits sur place le dimanche matin.

* Randonnée VTT à allure libre sur 2 circuits balisés + Maillot « Finisher » + La tombola. Le départ est à 7h00.

– 1 Circuit Rouge, 1 circuit Bleu, Choix libre.

– 2 Ravitailements de prévus

– Barrière horaire

– Collation – Maillot Finisher – Tirages au sort à l’arrivée

* Randonnée pédestre encadrée par l’association « Osons Découvrir » + Maillot « Finisher » + La tombola. Le départ à 7h00.

– Rando pédestre – 1 collation départ et une collation arrivée

– Collation – Maillot Finisher – Tirages au sort à l’ arrivée

** Le gros lot = 1 VTT 29 pouces (à la taille du gagnant ou de la gagnante).

Les tirages au sort sont effectués après les arrivées des randonnées.

TARIFS DES PACKS EVOLUTIFS

Jusqu’au samedi 31 Janvier 2026 :

Pack VTT + Finisher + Tombola = 12 €

Pack Marche + Finisher + Tombola = 7 €

A partir du diamche 1er Février 2026 :

Pack VTT + Finisher + Tombola = 18 €

Pack Marche + Finisher + Tombola = 10 €

* Possibilité d’achats de packs rando groupés.

Amoureux du VTT et de la Marche préparez-vous à vivre une matinée sportive dans une ambiance conviviale.