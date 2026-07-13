Random / random Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère
mercredi 7 octobre 2026 · Le Bel Ordinaire/CAPBP · Billère
Informations pratiques
Billère
Random / random
Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2027-01-16 19:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Cette exposition collective est proposée en ouverture du festival d’arts numériques accès)s(.
Dans un univers numérique de plus en plus prédictif et maîtrisé, dominé par les IA génératives, des artistes s’emparent encore du hasard et de l’aléatoire comme espaces de créativité et de réflexion critique. En surgissent des rencontres imprévues entre formes, sons, images et récits.
Artistes invités Lena Bacera, Emilie Brout & Maxime Marion, Julien Gachadoat, Sander Heglar, Stella Jacob, !Mediegruppe Bitnik, Metahaven Julietta Terabella, Cyanne Van Houtten. .
Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr
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English : Random / random
L’événement Random / random Billère a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pau
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