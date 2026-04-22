Randonée Pédestre US Yèvres Rando Yèvres
Randonée Pédestre US Yèvres Rando Yèvres jeudi 14 mai 2026.
Yèvres
Randonée Pédestre US Yèvres Rando
Salle des Sports d’Yèvres Yèvres Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
L’Union Sportive Yèvres Rando vous donne rendez-vous à la salle des sports d’Yèvres pour leur 16ème Randonnée de l’Ascension. 3 parcours fléchés de 10,13 et 21 kilomètres sont proposés.
Ouvert à tous.
Inscription sur place et départ groupé.
21km départ groupé à 7h30
13 km départ groupé à 8h30
10km départ groupé à 9h
Ravitaillement au long des parcours.
Protégeons la nature et apportez votre gobelet (ou procurez vous celui à l’effigie du club à 1€) 5 .
Salle des Sports d’Yèvres Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 08 26 randoyevres@gmail.com
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English :
The Union Sportive Yèvres Rando invites you to the Yèvres sports hall for their 16th Ascension Randonnée. 3 signposted routes of 10, 13 and 21 kilometers are on offer.
L’événement Randonée Pédestre US Yèvres Rando Yèvres a été mis à jour le 2026-04-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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