Yèvres

Randonée Pédestre US Yèvres Rando

Salle des Sports d’Yèvres Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

L’Union Sportive Yèvres Rando vous donne rendez-vous à la salle des sports d’Yèvres pour leur 16ème Randonnée de l’Ascension. 3 parcours fléchés de 10,13 et 21 kilomètres sont proposés.

Ouvert à tous.

Inscription sur place et départ groupé.

21km départ groupé à 7h30

13 km départ groupé à 8h30

10km départ groupé à 9h

Ravitaillement au long des parcours.

Protégeons la nature et apportez votre gobelet (ou procurez vous celui à l’effigie du club à 1€) 5 .

Salle des Sports d’Yèvres Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 08 26 randoyevres@gmail.com

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English :

The Union Sportive Yèvres Rando invites you to the Yèvres sports hall for their 16th Ascension Randonnée. 3 signposted routes of 10, 13 and 21 kilometers are on offer.

L’événement Randonée Pédestre US Yèvres Rando Yèvres a été mis à jour le 2026-04-22 par OT GRAND CHATEAUDUN