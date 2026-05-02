Yèvres

Bain de Gongs Géants

Salle récréative Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10 19:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Profitez d’une profonde détente d’1h30 en prenant un bain sonore géant animé par Marie Dubreil, de Centre Souffles.

Pour votre confort, apportez un tapis, une couverture et un ou deux coussins.

Inscription au 06.89.01.79.30 20 .

Salle récréative Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 01 79 30

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English :

Enjoy 1h30 of deep relaxation in a giant sound bath led by Marie Dubreil, from Centre Souffles.

L’événement Bain de Gongs Géants Yèvres a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN