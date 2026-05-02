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Bain de Gongs Géants Yèvres

Bain de Gongs Géants Yèvres

Bain de Gongs Géants Yèvres mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Salle récréative

Ville : 28160 Yèvres

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Yèvres

Bain de Gongs Géants

Salle récréative Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10 19:30:00

Date(s) :
2026-06-10

Profitez d’une profonde détente d’1h30 en prenant un bain sonore géant animé par Marie Dubreil, de Centre Souffles.
Pour votre confort, apportez un tapis, une couverture et un ou deux coussins.

Inscription au 06.89.01.79.30 20  .

Salle récréative Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 01 79 30 

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English :

Enjoy 1h30 of deep relaxation in a giant sound bath led by Marie Dubreil, from Centre Souffles.

L’événement Bain de Gongs Géants Yèvres a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN

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