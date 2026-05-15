Yèvres

Soirée dîner spectacle équestre

Ferme équestre Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Chevauchée du Perche vous propose un dîner spectacle équestre en soirée dans une ambiance western avec au programme des cascades, de la voltige, du dressage, de la liberté , des numéros comiques, des acrobaties, suivi d’un final de jonglerie en feu pour le plaisir des petits et des grands.

Spectacle accompagné d’un repas avec apéritif et fours chauds, rougail de saucisse, trio de fromages et dessert du chef pour le plaisir des papilles, café.

Réservation sur helloasso. 28 .

Ferme équestre Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 19 37 45 26 cquentin8@orange.fr

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English :

La Chevauchée du Perche offers an evening equestrian dinner and show in a western atmosphere, featuring stunts, acrobatics, dressage, freedom, comedy acts and acrobatics, followed by a fire juggling finale for the pleasure of young and old.

L’événement Soirée dîner spectacle équestre Yèvres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN