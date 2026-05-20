Spectacle 1,2,3 Hop ! Yèvres
Spectacle 1,2,3 Hop ! Yèvres dimanche 14 juin 2026.
Yèvres
Spectacle 1,2,3 Hop !
Rendez-vous devant la mairie Yèvres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La cie du Théâtre en Herbe, les Têtes de Piafs et Zest’Cie présentent le 1er site AsTistoLogique. Une balade dansée, chantée, jouée les pieds… dans l’eau ! Un spectacle tout public drôle, surprenant , émouvant qui te fait voyager par la poésie, le théâtre, la chanson.
Création soutenue par le CMN, la DRAC et la Région Centre-Val-de-Loire dans le cadre du projet du Fil en Aiguille ! .
Rendez-vous devant la mairie Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 48 39
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English :
The Théâtre en Herbe company, Les Têtes de Piafs and Zest’Cie present the 1st AsTistoLogique site. A danced, sung and acted stroll with your feet… in the water! A funny, surprising and moving show for all ages, taking you on a journey through poetry, theater and song.
L’événement Spectacle 1,2,3 Hop ! Yèvres a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN
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