Yèvres

Grande fête du vélo

Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Animations, marché du terroir, exposition sur le tour de France, Vélocipédia musée éphémère du vélo ancien (entrée libre), course de tandems, bourses aux vélos et 2 roues, randonnée découverte, randonnée vintage, soirée musicale, et repas, concours d’élégance.

Vendredi 11

– Course en relais 2h de tandem

Samedi 12

– Vélocipédia musée éphémère du vélo ancien (entrée libre),

– Bourse aux vélos

– Randonnée découverte à 13h45 (2 circuits de 20 et 50 km), ouvert à tous vélos, tout public

– soirée musicale cochon grillé

Dimanche 13

– Vélocipédia musée éphémère du vélo ancien (entrée libre),

– Bourses aux 2 roues

– Randonnée vintage

– Concours d’élégance à 16h30

Buvette et foodtrucks sur place .

Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cycloyevres@orange.fr

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English :

Activities, local market, Tour de France exhibition, Vélocipédia ephemeral museum of vintage bikes (free admission), tandem race, bike and 2-wheeler fairs, discovery ride, vintage ride, musical evening and meal, concours d’élégance.

L’événement Grande fête du vélo Yèvres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN