Grande fête du vélo Yèvres
Grande fête du vélo Yèvres vendredi 11 septembre 2026.
Yèvres
Grande fête du vélo
Yèvres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Animations, marché du terroir, exposition sur le tour de France, Vélocipédia musée éphémère du vélo ancien (entrée libre), course de tandems, bourses aux vélos et 2 roues, randonnée découverte, randonnée vintage, soirée musicale, et repas, concours d’élégance.
Vendredi 11
– Course en relais 2h de tandem
Samedi 12
– Vélocipédia musée éphémère du vélo ancien (entrée libre),
– Bourse aux vélos
– Randonnée découverte à 13h45 (2 circuits de 20 et 50 km), ouvert à tous vélos, tout public
– soirée musicale cochon grillé
Dimanche 13
– Vélocipédia musée éphémère du vélo ancien (entrée libre),
– Bourses aux 2 roues
– Randonnée vintage
– Concours d’élégance à 16h30
Buvette et foodtrucks sur place .
Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cycloyevres@orange.fr
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English :
Activities, local market, Tour de France exhibition, Vélocipédia ephemeral museum of vintage bikes (free admission), tandem race, bike and 2-wheeler fairs, discovery ride, vintage ride, musical evening and meal, concours d’élégance.
L’événement Grande fête du vélo Yèvres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN
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