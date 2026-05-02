Yèvres

2h de tandem de Yèvres

Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11 20:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Course de vélos tandems en relais par équipe de 2 à 4 personnes sur circuit fermé de 2,6 km. Ouvert à toutes catégorie sportifs, déguisés, vintage, autres cycles… Buvette et restauration sur place. Organisé par l’Union Sportive de Yèvres Section Cyclo.

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Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cycloyevres@orange.fr

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English :

Relay tandem bike race in teams of 2 to 4 on a 2.6 km closed circuit. Open to all categories: sporty, fancy dress, vintage, other cycles… Refreshments and catering on site. Organized by Union Sportive de Yèvres Section Cyclo.

L’événement 2h de tandem de Yèvres Yèvres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN