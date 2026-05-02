Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

2h de tandem de Yèvres Yèvres

2h de tandem de Yèvres Yèvres

2h de tandem de Yèvres Yèvres vendredi 11 septembre 2026.

Ville : 28160 Yèvres

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Yèvres

2h de tandem de Yèvres

Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11 20:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Course de vélos tandems en relais par équipe de 2 à 4 personnes sur circuit fermé de 2,6 km. Ouvert à toutes catégorie sportifs, déguisés, vintage, autres cycles… Buvette et restauration sur place. Organisé par l’Union Sportive de Yèvres Section Cyclo.
  .

Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   cycloyevres@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relay tandem bike race in teams of 2 to 4 on a 2.6 km closed circuit. Open to all categories: sporty, fancy dress, vintage, other cycles… Refreshments and catering on site. Organized by Union Sportive de Yèvres Section Cyclo.

L’événement 2h de tandem de Yèvres Yèvres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Yèvres (Eure-et-Loir)