2h de tandem de Yèvres Yèvres
2h de tandem de Yèvres Yèvres vendredi 11 septembre 2026.
Yèvres
2h de tandem de Yèvres
Yèvres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11 20:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Course de vélos tandems en relais par équipe de 2 à 4 personnes sur circuit fermé de 2,6 km. Ouvert à toutes catégorie sportifs, déguisés, vintage, autres cycles… Buvette et restauration sur place. Organisé par l’Union Sportive de Yèvres Section Cyclo.
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Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cycloyevres@orange.fr
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English :
Relay tandem bike race in teams of 2 to 4 on a 2.6 km closed circuit. Open to all categories: sporty, fancy dress, vintage, other cycles… Refreshments and catering on site. Organized by Union Sportive de Yèvres Section Cyclo.
L’événement 2h de tandem de Yèvres Yèvres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN
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