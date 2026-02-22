Echappée à Vélo du côté de Yèvres, Unverre et Brou

Yèvres Eure-et-Loir

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

2026-09-12

A l’occasion de la Fête du Vélo et dans le cadre des Echappées à Vélo en région Centre-Val de Loire. Partez à la découverte de Yèvres, Unverre et Brou.

Partez à la découverte de Yèvres, village charmant aux sentiers verdoyants, traversez les paysages bucoliques d’Unverre et son église, puis terminez votre escapade à Brou où le patrimoine local et les chemins tranquilles le long de la rivière Ozanne vous invitent à la flânerie.

Une sortie idéale pour profiter des paysages, de l’histoire et de la douceur de vivre de la région, en famille, entre amis ou en solo. .

Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

English :

On the occasion of the Fête du Vélo and as part of the Echappées à Vélo program in the Centre-Val de Loire region. Discover Yèvres, Unverre and Brou.

